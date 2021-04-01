Hayat Pahalılığı 4 aylığına donduruldu

Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname ile kamu çalışanlarına verilen Hayat Pahalılığı'nı 4 aylığına dondurdu.

Karar dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Mart ve 30 Haziran arası hayat pahalılığı oranları ödemelere yansıtılmayacak. Alınan karara karşı tepkiler gecikmezken, kamuda örgütlü olan KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve GÜÇ-SEN genel greve gitme kararı alacaklarını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 aylığına dondurulmasına sert tepki gösterdi. Bengihan, “Sendikamızın bu karara sessiz kalmayacağını, genel grev dahil her türlü demokratik eylem yanında hukuksal mücadele de vereceğini vurgularım” ifadelerini kullandı.

Bengihan sosyal medya paylaşımında, “Kararın kamu çalışanlarının yanında 42 bin sigorta emeklisini de çok büyük bir oranda etkileyeceğini savundu.