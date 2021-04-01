Pandemi etkiledi

Skevi Kukuma başkanlığındaki Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Laboratuvardaki üç görevli ile konuştuklarını aktaran Kukuma, önümüzdeki dönemde 35-40 kaybın kimlik tespitinin tamamlanmasının beklendiği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Alithia’ya göre Kukuma kimlik tespiti ve diğer çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi aldıklarını ve süreçte büyük gecikme olduğunu, çalışmaların Mart ayı başlarında yeniden başlamamış olmasına rağmen pandemi ve kısıtlama önlemleri dolayısıyla 5 aylık bir çalışma süresinin kaybedildiği saptamasında bulunduklarını belirtti.

Kukuma 2020’de 25 kimlik tespiti yapıldığını, yapılan kazılarda 10 kişiye ait kalıntılara ulaşıldığını belirtti, kazı ve kimlik tespit uzmanlarının sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Skevi Kukuma, KKTC tarafından askerî bölge statüsü verilen bölgelerdeki 30 noktadan sadece 8’inde kazı çalışması için anlaşmaya varıldığını, bütün noktalarda kazı yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bu arada Rum Yönetimi Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu kayıplar başta olmak üzere yetkisi dahilindeki konuları aktarmak üzere Güney’deki yabancı büyükelçiler ve diplomatik misyonlara ziyaret turu başlattı. Bu çerçevede görüştüğü İrlanda Büyükelçisi Deirdre Ni Fhalluin, ülkesinin kayıp akıbetlerinin belirlenmesi konusunun çözüm çabalarına destek verdiğini söyledi.