Sorunları dinledi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneği’ni (GOSBDER) ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunları ele alındı. GOSBDER Başkanı Mustafa Onuk ve dernek yönetimi, görüşmede, bakan Oğuz’u derneğin faaliyet planı hakkında bilgilendirdi, sanayi bölgesinin gelişmesi ve kalkınması için atılabilecek adımlar konusunda istişare edildi.