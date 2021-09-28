Sucuoğlu: Normal, Töre: Neden şimdi?

Melis GÜNEL

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner’in geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul’a giderek Hüseyin Özgürgün’le görüşmesi siyasi çevrelerde farklı yorumlara yol açtı.

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu bu ziyareti normal karşıladığını söylerken; Zorlu Töre “Neden şimdi?” sorusunu yönelterek, Saner’in tavrını eleştirdi.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, Diyalog’un “Saner-Özgürgün görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “Başbakan Ersan Saner’in UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ü ziyareti tamamen nezaket ziyaretidir. Yani normal bir nezaket görüşmesidir” şeklinde cevap verdi.

“Özgürgün’ün desteği parti için ne kadar önemli?” sorusunu da yanıtlayan Sucuoğlu, “UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün partide tabii ki gücü ve değeri vardır. Önemli bir isimdir” dedi.

Sucuoğlu, “Siz de İstanbul’a gidip Özgürgün’le görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile dostluğum 40 yıl öncesine dayanır. Dolayısı ile İstanbul’a gidip kendisiyle görüşmeye ihtiyacım yoktur” şeklinde cevap verdi.

Töre: Seçime 30 gün kala görüşme oldu

UBP Genel Başkan adaylarından, milletvekili Zorlu Töre ise Saner-Özgürgün görüşmesine tepki gösterdi. Saner-Özgürgün görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusunu yanıtlayan Töre,

“Neden 3 ay önce değil, seçime 30 gün kala görüşme oldu” şeklinde konuştu.

Töre, şunları söyledi:

“Başbakan Saner, hayallerle yaşamaya başladı. Oy toplama telaşıyla Ankara’ya İstanbul’a gidiyor. Neden 3 ay önce değil de seçime 30 gün kala Özgürgün’ü ziyaret etti. Ne konuştuklarını bilemeyiz ama yakında ortaya çıkar.

Tek amacı oy avcılığı yapmaktır. Parti başkanı oldu ama liderlik yapamadı. Kurultayı sürekli erteledi, parti meclisini 7 ay sonra 9 Temmuz’da toplantıya çağırdı. O da bizim baskımızla oldu. Daha sonra avantaj elde etmek için tüzük değişikliğine gitmek istedi.

Başbakan oldu ancak halkın sorunlarını bıraktı, seçim derdine düştü. Başbakan olarak otorite sağlayamadı. Söylemleri birbiriyle çelişiyor.

Yakında oy için Trabzon’a da gider ama ne yaparsa yapsın boş. İnatçı olduğunu söylüyor ama yanlış şeylerde inat ediyor.”

Gerek görmüyorum

Töre, “Siz de İstanbul’a gidip Özgürgün’le görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise

gerek görmüyorum. Buradayken tamam da İstanbul’u telefonla arayıp Özgürgün’den destek istemek gibi bir niyetim yok” şeklinde cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021, 10:05