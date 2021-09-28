Dualarımız onunla

SMA Tip-1 hastası olan ve bir süre önce tedavi için Ankara’ya götürülen Asya bebek dün de ailesinin isteğiyle Güney Kıbrıs’ta tedavi altına alındı. Özel ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Larnaka’ya götürülen bebek, buradan da Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’ne aktarıldı.

Asya Polatlı’nın yaklaşık 2 milyon Euro tutarındaki tedavi masrafının Rum Yönetimi tarafından karşılanacağı belirtilirken, eleştirilere hedef olan KKTC Sağlık Bakanlığı dün gece bir açıklama yaptı. Açıklamada; Asya bebeğin Ankara’daki masraflarının KKTC hükümeti tarafından üstlenildiği, ancak ailenin hastane yetkililerinden talebi üzerine Güney Kıbrıs’a götürüldüğü kaydedildi.

Üstel: Aile kendi isteğiyle Ankara’dan ayrıldı

Sağlık Bakanı Üstel, Asya bebeğin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Sağlık Alanında İş Birliği Protokolü” çerçevesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde ambulans uçağı şartlarının sağlandığı, gerekli cihazların monte edildiği bir yolcu uçağıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

“KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Ataşesinin tarafımıza aktardığı bilgilere göre hasta ve refakatçisi Ankara Şehir Hastanesi’nde bu süreçte özel bir bölümde tetkik ve tedavi edilmiştir” diyen Üstel, şunları ifade etti:

“24 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da bulunan sağlık ataşemizle görüşen aile taburcu olma ihtimallerinin olduğunu, ancak doktorlarının kendilerine bir süre daha Asya bebeği takip etmek istediklerini aktarmıştır. Ancak aile taburcu edilmeleri durumunda hastanın ikinci doz tedavisine kadar Ankara‘da beklemek istediklerini söylemiştir. Ardından sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu olan hastanın ailesi ikinci doz için Ankara‘da beklemeyeceklerini Kıbrıs’a gitmek için uçakları olduğunu ve Asya bebeğin yolculuk esnasında kullanabilmesi için oksijen konsantratörü cihazı istediklerini belirtmişlerdir.

Hastane tarafından hem cihaz hem de ambulans aileye temin edilmiştir. Aile ayrıca hastane yetkililerine 2. doz tedavi için yeniden geri döneceklerini belirtmişlerdir. Ancak sabah altı civarında başka özel bir ambulansla aile kendi isteği doğrultusunda hastaneden ayrılmıştır.

Eleştiriler üzdü

Bakan Üstel, eleştirilerle ilgili de açıklama yaptı. Üstel, “SMA hastası evladımız Asya Polatlı için elimizden gelen tüm desteği sağlamış bulunmaktayız. Bazı kesimler tarafından kamuoyuna Asya bebeğin sağlık durumu ve tedavisiyle ilgilenmediğimiz gibi bir algı yaratılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bundan sonra Asya bebeğin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.