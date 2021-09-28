‘Evnomia’ tatbikatı Ekim’de

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre; Savunma Bakanı Haralambos Petridis, katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Miletlerde (BM) yaptığı konuşmada, Rum kesiminin, BM çerçevesi içerisinde, müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu teyit ettiğini savundu.

Petridis, Anastasiadis’in BM’deki konuşmasında ayrıca “Türkiye’nin katı tutumu ile Kıbrıslı Türklerin gerçek çıkarını göz ardı ederek, Türk tezlerini ileriye götüren Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderliğinin, Rum tarafının çabasının önünde engel teşkil ettiğini açıkça belirttiğini” de öne sürdü.

Anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, tüm dost güçlerle iş birliğinde bulunduklarını, aynı zamanda AB içindeki ve dışındaki kuvvetleri bilgilendirdiklerini dile getiren Petridis, çeşitli eğitimlerle, gerek siyasi, gerek de askeri düzeyde iş birliklerini sürdürdüklerini savundu.

Petridis, Ekim ayı başında gerçekleştirilecek “Evnomia” tatbikatıyla birlikte yeni ittifaklara sahip olacaklarını da söyledi.

Diyalog mesajı

Bu arada Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu da katıldığı bir anma töreninde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin, dürüst ve samimi bir diyalog zarfında, BM kararları ile AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme varılması için, yeni tur müzakerelere katılmaya her daim istekli ve hazır olduğunu savundu.

Dimitriyu, Türkiye’nin tutumunun katı olduğu iddiasında da bulundu.