Müzakereler askıda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik New York’ta gerçekleştirdiği 3’lü görüşmeden sonuç çıkmadı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tatar, "Eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden, resmi bir müzakere sürecine girmeyeceğiz” dedi. Anastasiadis de, üçlü görüşmeyi “verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme” olarak nitelendirdi. Anastasiadis, her iki tarafın tezlerini ortaya koyduğunu ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerleyebileceklerine dair farklı yöntemler üzerinde tartıştıklarını belirtti.

Tatar: Çok farklı oyunlar oynanabilir

BM Genel Sekreteri Guterres’e de teşekkür ederen Tatar, “Genel Sekreterin 2 saat bu toplantıya zaman ayırması Kıbrıs meselesine verdiği önemi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin Kıbrıs meselesini yarın sabah halledeceğiz diye bir gayreti yok” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Benden önce bazıları gibi, ‘3 ay içerisinde bu işi çözeceğiz’ demedim, ben hiç bu noktada olmadım. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu kabul ettirmek için mücadele edeceğimi söyledim. Eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakere masasına oturmamız söz konusu değildir. Anastasiadis, toplantı da bunu başka yerlere çekmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanlığı’nı yapan Jane Holl Lute’un görevden ayrıldığını ifade eden Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Lute’un yerine atanacak olan kişi ‘Berlin toplantısından ya da Crans Montana’dan devam edelim’ dedi. Biz de buna karşı çıktık. Genel Sekreter bize destek çıktı. Lute’un bıraktığı noktadan devam edecek. Burada farklı oyunlar oynanabileceğini, bunlara açık ve net karşı çıkacağımı, Kıbrıs Türk tarafının aynı noktada olduğunu söyledim. Eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden, resmi bir müzakere sürecine girmeyeceğimizi ilettim. Lute’un yetkileri çerçevesinde bizimle görüşecek, daha fazlası değil. Çok farklı oyunlar oynanabilir. Ortaya koyduğumuz pozisyonu anlatabilmek, önemlidir.”

Anastasiadis’e söyledim

KKTC ile Rum Yönetiminin iş birliği ile oluşan teknik komiteleri de destekleyeceklerini söyleyen Tatar, Guterres’in de bu konuya olumlu yaklaştığını ancak Anastasiadis’in ‘KKTC'ye daha fazla kıdem verilirse bundan rahatsızlık duyabileceğini’ söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anastasiadis’e Kıbrıs’ın gerçeklerini anlattığını ifade ederek, “Kıbrıs’ın gerçeklerini göremediyseniz, söyleyecek bir şey bulamıyorum dedim” şeklinde konuştu.

Anastasiadis: Farklı yöntemler üzerinde tartıştık

Anastasiadis de, üçlü görüşmeyi “verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme” olarak nitelendirdi. Rum haber kaynaklarına göre görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Tatar’ın egemen eşitlik ile iki devletlilik çerçevesindeki tezlerini, kendisinin de BM kararlarıyla tümüyle örtüşen tezlerini ortaya koyduğunu ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerleyebileceklerine dair farklı yöntemler üzerinde tartıştıklarını belirtti.

Daha fazla detaya inemeyeceğini ifade eden Anastasiadis, Guterres’in Güven Yaratıcı Önlemler ve diyalogun gelecekte yeniden başlaması perspektifine yönelik ortak zemin bulunması olasılığının araştırılması için “özel temsilci” (özel danışman) atama yönünde hareket ettiğini söyledi.

Anastasiadis, ilgili açıklamanın bugün BM tarafından, iki tarafın da uzlaşısının akabinde yapılacağını söyledi. Anastasiadis, bir soru üzerine yeni bir görüşme için anlaşma yapılmadığını ifade etti.