‘İçmek için ektik’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda dere yatağına en kaliteli tür olan Skunk cinsi 25 kök hintkeneviri ektikleri tespit edilen Oktay Özderya ile Mehmet Demirel hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ele geçirilen 25 kök bitkinin tartıldığı, 6 kilo 500 grama tekabül ettiği belirtildi. İfadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların, kişisel kullanımları için bitki ektiklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Eylül 2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını açıkladı. Polis memuru, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladığını, daha sonra Oktay Özderya’nın kontrol için dereye indiği esnada suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis, Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını ifade etti.

Zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise teslim ettiğini açıklayan polis, her ikisinin de ifade vererek, suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Denetimli serbestlik hakkını kaybettiler

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde 25 kökün tartıldığını, 6 buçuk kiloya denk geldiğini belirtti. Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen davayı kabul ettiklerini ancak miktarı kabul etmediklerini söyledi.

Polis memuru, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu, ele geçirilen miktarın fazla olduğunu, ziraat suçu işledikleri için denetimli serbestlikten yararlanamayacaklarını söyledi.

Polis, zanlıların ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme 25 kök hintkeneviri ziraat ve tasarruf suçlarından yargılanmak üzere zanlıları 2 ayı geçmeyecek bir süreyle cezaevine gönderdi.