Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 25 bin 417 testle 51'i yerel 63 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 65 bin 826 testle 136 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

KKTC’deki vakaların 3’ünün yurt dışından geldiği, 9’unun daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Vakaların 23’ü Lefkoşa, 8’i Girne, 14’ü Gazimağusa, 5’i İskele, 1’i de Güzelyurt’ta tespit edildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan toplam test sayısı 2 milyon 868 bin 999. Toplam vaka sayısı 19 bin 302. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 18 bin 302. Tedavisi devam eden vaka sayısı 924. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 54.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı 865. Toplam kaybedilen hasta sayısı 78. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 5 bin 584. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 848.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 595. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 920. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 5 bin 5389.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 65 bin 826 testle 136 yeni Covid-19 vakası belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 119 bin 903’e yükseldi. Hastanede tedavi gören 81 hastadan 33’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.