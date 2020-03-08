‘Birlikte içtik’

Suna ERDEN

Alsancak’ta 5 Mart tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Volkan Taçkın’a uyuşturucu verdiği gerekçesi ile aranan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Yusuf Bayraktar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Âdem Özberek, zanlı Yusuf Bayraktar’ın 5 Mart tarihinde aracında yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigara uyuşturucu bulunan zanlı Volkan Taçkın’a söz konusu maddeleri verdiği gerekçesi ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Bayraktar’ın Lapta’daki ikametgâhında yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Âdem Özberek, zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bulunan maddenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise kimseye uyuşturucu vermediğini, sadece birlikte uyuşturucu içtiklerini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

