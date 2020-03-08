60 bin liralık zarar verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde çaldığı salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, zanlının 29 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa' da Hüseyin Kaptan Sokak boyunca EE 429 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiğini ve Şht. M. Ahmet Ruso Caddesi’ndeki yol kavşağında durmadan dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptığını kaydetti. Zanlının bu esnada sağından gelen Ummahan Beyhan Saleh’in yönetimindeki PE 337 plakalı salon araca çarptığını belirten polis, zanlının isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldığını ifade etti.

Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan PE 337 plakalı aracın orta refüje çarptığını dile getiren Çoktan, bunun ardından ise kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan aracın Dündar Şamil'e ait torna atölyesinin demir korkuluklarına da çarptığını aktardı. Çoktan, kaza sonucu PE 337 plakalı aracın 50 bin TL, EE 429 plakalı aracın 5 bin TL, demir korkulukların 4 bin 500 TL tahmini hasara uğratıldığını açıkladı.

Aracı boş araziye bıraktı

Çoktan, 29 Şubat tarihinden itibaren Trafik Tahkikat Birimi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda EE 429 plakalı aracın Şht. Aygün Yusuf Sokak'ta yer alan boş arazi içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini dile getiren Çoktan, sürüş ehliyetinin, aracın sigortasının bulunmadığını da ifade etti. Çoktan, zanlının gönüllü ifade verdiğine de dikkat çekerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, soruşturmasının salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.