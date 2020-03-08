Adanın geleceği şekillenecek

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bölgesel toplantılarına Lefke’de devam etti.

Mustafa Akıncı, Nisan’daki seçimlerin toplumun ve adanın geleceği ile ilgili olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının 26 Nisan’da nasıl yönetilmek istediğine karar vereceği gibi, adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine de karar vereceğini vurguladı.

Bu seçimin partilerin seçimi olmadığına dikkat çeken Akıncı, hangi görüşte olursa olsun Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda kendi özgün kimliği ile özgürlük, barış ve güvenlik içinde yaşamak istediğini, 26 Nisan’da sandıktan çıkacak sesin de bunun yansıması olacağını vurguladı. Halkın takdir, güven ve kararlılığı ile çıktıkları bu yolda beraber yürümeye devam ederek sonuca ulaşılacağına inanç belirten Akıncı, gerek gözlemleri, gerekse de yapılan kamuoyu araştırmalarının halkın büyük çoğunluğunun böyle düşündüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Lefke ve bölgesindeki halkın Aplıç kapısının açılmasıyla ilgili uzun yıllar ciddi bir mücadele verdiğini anımsatan Akıncı, kapının kendi döneminde açılmasından duyduğu mutluluk kadar, Rum tarafının kararı ile kapıların kapatılmasından da aynı derecede üzüntü duyduğunu belirtti.

“Siyasetimizi barış üzerine kurduk”

Anastasiadis tarafından ortaya konan “Mültecilerin organize şekilde Kuzey’den Güney’e geçirildiği” yönündeki gerekçenin doğru olmadığını, buna zaten en başta kendisinin karşı çıkacağını belirten Akıncı, toplu gidişlerin buradan değil, doğrudan Güney sahillerine olduğunu, Kuzey’den geçişlerin de yasal geçiş noktalarından yapılmadığını söyledi.

Yaşanan bu gelişmelerin bölgedeki savaşların neticesi olduğunu belirten Akıncı, “Keşke her toplum, kendi toprağında barış ve huzur içinde yaşayabilse. Bunun için de savaşların olmaması lazım, çünkü savaşların olduğu yerde, ne yazık ki acı ve göz yaşı var. Bu durum insanların kendi topraklarından kaçarak başka yerlerde yaşam hakkı aramalarını da beraberinde getiriyor, yolculuklar sırasında da denizlerde maalesef canlar yitiriliyor. Bizler bu savaş ve trajedilerin biran önce bitmesini istiyoruz. Siyasetimizi de bu nedenle barış üzerine kurduk. Hem kendi ülkemizde, hem bölgede hem de tüm dünyada barış, huzur ve istikrar istiyoruz” dedi.

Öte yandan Korona virüs toplantısı

Cumhurbaşkanlığında bir toplantı düzenlenerek dünyada ciddi bir salgın haline dönüşen Korona virüs (COVID-19) tehdidine karşı hükümetin ilgili birimlerinin çalışmalarının ne düzeyde olduğu ve alınması gerekli diğer önlemler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı 10 Mart Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Konunun hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla birlikte ele alınması amacıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında yapılacak toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Eş Başkanı Cenk Soydan, ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz davet edildi.