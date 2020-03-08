Kadın hakları yetersiz

Girişimcilik ve İnovasyon Derneği’nin (GİDER) Eşbaşkanları Cemre Akar ve Ziya Öztürkler kadın hakları, eşitlik ve özgürlüklerine dikkat çekerek, gerek iş dünyası gerekse siyasette kadın temsiliyetlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

“Bilgi, bilişim, teknoloji ve inovasyonun öneminin günden güne yinelendiği ve geleceğin şekillendiği bu çağda, laik ve demokratik ülkelerde olduğu gibi, KKTC’de de kadınlarımızın toplumun tüm bireyleri ile eşit hak ve özgürlüklere sahip olması tartışmasız bir konudur” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Lakin yasal eşitliklere ve her kadınlar gününde verilen demeçlere rağmen malesef kadınlar günü sadece çiçeklerin verildiği ve sosyal medyada/basında kutlama mesajlarının yayınlandığı bir gün olmasının ötesine geçememiştir.

Ülkemiz siyasetine ve iş dünyasına bakınca yeteri sayıda kadının mevcudiyetini göremememiz, hala bazı düşünce yapılarının erkek hegoman ve ataerkil yapıya sahip olması, eşit hak ve özgürlüklere rağmen birçok platformda cinsiyetler arası adaletin hala sağlanmamış olması, hala “kadın halinle”, “kadın başına” gibi söylemlerin olması ve kadına yönelik fiziksel ve bilhassa psikolojik şiddetin sıkça gündeme gelmesi çok üzücüdür.

Kadın hak, eşitlik ve özgürlüklerinin sonuna kadar uygulanması, bu konuda yapılan çalışmaların ve eğitimlerin, alınan önlem ve tedbirlerin, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının ivedilikle artırılması gerekmektedir.”

İş dünyası ve siyasette yeterince kadın yok!

“Kadın girişimcilere, iş dünyasında ve siyasi arenada adil bir ortam yaratılması ve teşviklerin çoğaltılması elzemdir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bizler Girişimcilik ve İnovasyon Derneği (GİDER) olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve her bireyin farklılığının yarattığı özgürlüğe olan inancımız ile toplumdaki adil dağılımı ve kadın hakları üzerine yürütmeyi planladığımı projelerimizi en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuladığımızı bir kez daha sizlerle paylaşır ve yeryüzünde varolan tüm kadınların hak ettiği adalete kavuştuğu günü görmek dileğiyle tüm kadınlarımız bu kıymetli gününü, kadınlar gününü bir kez daha kutlarız.”