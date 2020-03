Sorunlara çözüm bulunmalı

Ömer KADİROĞLU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sadece ülkemizde değil tüm dünyada bazı sorunların gölgesinde kutlanıyor. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesini, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının öne çıkarılmasını hedefleyen etkinlik ve konferansların düzenlendiği 8 Mart’ta kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayetlere de dikkat çekiliyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, kadın haklarının savunulmaması ve kadına yönelik şiddet olaylarının artması kadının toplumda hala ezildiğini gösterdiğini savundu. Vatandaşlar, Kuzey Kıbrıs’ta bazı yasal düzenlemelerin yapılması ile kadının toplumda hak ettiği yere geleceğini belirtti. Görüş belirtenler, dünyanın birçok ülkesine göre kadın haklarının Kuzey Kıbrıs’ta daha ileri olduğu gerçeğinin de altını çizdi. Diyalog’a konuşan kadınların görüşleri şu şekilde oldu:

Meral Berdan

“Kadının önemi toplumda bilinmelidir. Şu anda kadının bu toplumdaki önemi pek bilinmiyor. Kadınlar bir toplumun temel taşıdır ve onlara her zaman değerli ve önemli olduklarını hissettirmek gerekiyor. Kadınların toplumda hak ettikleri yerde olmadıklarını düşünüyorum. Şiddet ve kadın cinayetleri kadının bu toplumda hak ettiği yerde olmadığını gösteriyor. Kadın işleyen, annelik yapan, evinde çalışan vefakâr ve cefakâr insanlardır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına sert bir şekilde tepkiler ortaya konulsa da üç gün sonra unutuluyor. Bunun için önemli adımlar atılmalıdır. Devlet de kadının toplumdaki yerini koruyacak, cinayet ve şiddete maruz kalmayacağı çalışmalar yapması gerekiyor. Dileğim kadınların da toplumda hak ettikleri yerlere ulaşmasıdır…”

Laden Fellahoğlu

“Dünya kadınlar günü olan 8 Mart benim için çok önemlidir. 22 yıldır işletmemizde hep emekçi kadınları çalıştırdık ve hem ekonomiye hem de hayata attıkları adımlara her zaman destek olduk. Kadınlar toplumumuzda çağ değiştikçe hak ettiği yere doğru gidiyor olsa da kadın cinayetleri ve kadın istismarı tam olarak o noktaya gelinemediğini gösteriyor. Kadına yönelik şiddet olaylarını hemen her gün duyuyor ve artık yorulduk. Devletin kadınların yanında olmalı ve onlara ekonomik destek sağlayarak erkeklerin ellerine bakmamalarını, kendine güvenlerini sağlamaları gerekiyor. Kadınlar emekçi, vefakar ve cefakar insanlardır bu nedenle yalnızca 8 Mart’ta değil her gün değer ve önemleri bilinmelidir…”

Hanife Karataş

“8 Mart dünya kadınlar günü önemli bir gündür ancak kadın toplumda hak ettiği yerde değildir. Kadın her anlamda başrol oynasa da gereken önem ve saygıyı görmüyor. Kadına yönelik şiddet olayları son zamanlarda çok arttı. Kesinlikle bu kabul edilir bir durum değildir. Devlet bu konuda kadınlara daha fazla kol kanat germesi gerektiğini düşünüyorum. Kadının toplumda hak ettiği yerde olmasını istiyorum ve sadece 8 Mart’ta değil onların değer ve önemleri her zaman bilinmelidir…”

Evşen Çağlan

“Kadınlar için çok önemli ve anlamlı bir gündür ancak günümüzde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri kadın toplumda hak ettiği yerde olmadığını gösteriyor. Kadınların korunarak onlara saygı gösterilmesi gerekiyor. Kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli ve hiçbir zaman eşlerinin eline bağlı kalmamalıdır. Devletin de bu konuda yapabileceği birçok çalışma vardır. Öncelikle kadına karşı biraz daha duyarlı davranılmalıdır. Olası bir şiddet durumunda kadınların devlet tarafından korunabileceği ciddi ortamlar yaratılmalı ve eve kapanmış kadınların topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Kadınların çok daha iyi ve refah içerisinde yaşayacakları bir dünya istiyoruz…”

Meryem Kanlı

“8 Mart’ın önemi benim için çok önemlidir. Kadın annedir, emekçidir, vefakâr ve cefakâr insanlardır ancak hala daha kadın toplumda tam olarak hak ettiği yerde değildir. Kadınları sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde değil her zaman onların değer ve önemleri bilinmelidir. Kadına yönelik şiddet olayları asla kabul edilir değildir. Medya olarak sizler böylesi günlerde farkındalık yaratan röportajlar yapıyorsunuz ancak devletin de kadının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için ciddi adımlar atması ve çalışmalar yapması gerekiyor…”



Sevilay Avukat

“Dünya kadınlar günü çok önemli bir gündür ancak kadınlar sadece bugün değil her gün değer ve önemleri bilinmelidir. Kadınlar toplumda pasif görünüyor ve sürekli eziliyorlar. Kadın bu toplumda hak ettiği yerde değildir. Hemen her gün kadına şiddet ve kadın cinayeti haberleri duyuyoruz bu da bize kadının hala toplumda hak ettiği yerde olmadığını gösteriyor. Kadına yönelik şiddet olayı asla kabul edilemez. Kadına saygı ve sevgi gösterilerek onu anlamaya çalışılırsa şiddet olayları biraz da olsa azalacağına inanıyorum. Devletin de bu konuda çalışmalar yaparak kadının önemini toplumda hissettirmesi ve kadını koruması gerektiğini düşünüyorum. Kadını huzur içinde eşit bir şekilde yaşayacağı günler diliyorum…”

Özge Kalaycılar

“Kadınlar her zaman sevilmeli saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Kadın toplumda hak ettiği yerde değildir. Kadınlar toplumda her zaman ikinci planda tutuluyor ve kadın erkek eşitliği yoktur. Kadınlar sadece dünya kadınlar gününde değil her zaman değerleri bilinmeli ve saygı duyulmalıdır. Kadın dışarıya çıktığı zaman giyimleri güzel ve makyajı varsa her zaman cinsel obje olarak bakılıyor ve bu yanlış algının yıkılması gerekiyor. Devlet de bu konuda eğitimle kadının önemini topluma aşılamalı ve kadının kendini toplumda güçlü hissedeceği çalışmalar yapması gerekiyor…”