KKTC dünyaya tanıtılmalı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Bahçeli, Esentepe Karaağaç,Alagadi,Beşparmak, Arapköy, Çatalköy, Ozanköy, Karakum, Doğanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik, Karaoğlanolu, Edremit ve Karaman’ı ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Esentepe ziyaretinde bölgedeki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’dan bilgi aldı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir dönemeç olduğunu dile getirdi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Ülkede, dünyada ve Doğu Akdeniz’de çok önemli gelişmelerin olduğu bu dönemde, Kıbrıs Türk Halkının çok önemli bir seçimin arifesinde olduğunu vurguladı.

Seçimden zaferle çıkılmasının önemine vurgu yapan Tatar, “Bütün dünyaya , artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan 2 devlet, Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir çözüm ve Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda ilelebet onurlu bir şekilde yaşayabileceği bu şekilde bir çözümü kabul ettirilmelidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının umutlarının tükenme noktasına geldiğini ve artık yeni bir sayfa açılması gerektiğini kaydeden Tatar, artık, Türkiye ile iyi ilişkilerle , dünyaya verilecek mesajlarla KKTC Devletinin , dünyada kabul edilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının zamanı olduğunu vurguladı.



Tatar, Muhtarlarla bir araya geldi

Öte yandan Başbakan, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Bölgesi muhtarlarıyla buluştu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Başbakan Tatar hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu da söyledi.

Lefkoşa Eziç Restorant’ta bazı Bakan ve Milletvekillerinin de katılımla gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tatar kadın muhtarların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü onlara birer gül takdim ederek kutladı.

Esnaf ve emekli subaylara da uğradı

Bu arada Ersin Tatar Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Tatar, örgütsel çalışmaların topluma ve ekonomiye büyük faydaları olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nin örgütsel çalışmalarını takdirle karşıladığını kaydeden Tatar, birliğin kaynakların kullanımında gösterdiği önderliğin önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada da derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini vurguladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda konuşurken de “Rum tarafı ile Kıbrıs Türkü’nün beklentilerini karşılayacak bir anlaşma yapılmasının mümkün olmadığının ortaya çıktığını” söyledi.

