Taban fiyat 100 lira

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftliklerinden ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının kapalı zarf yöntemiyle dönüm üzerinden satılacağını duyurdu.

Açıklamada, taban fiyatının 100 TL/dönüm olarak belirlendiği, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı günlük tarihli çekle yapılacağı, sadece Veteriner Dairesine kayıtlı hayvan üreticilerinin teklif verebileceği bildirildi.

Teklif verecek üreticilerin 1 Haziran'da yapılacak arazi incelemesine katılmak zorunda olduğu, arazi incelemesine katılmayan üreticilerin teklif veremeyeceği vurgulanan açıklamada, her üreticiye verilecek dönüm miktarının başvuru sayısına göre belirleneceği, ücretin 100 TL/dönüm taban fiyatı üzerinden verilen en yüksek teklife göre belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, tekliflerin en geç 3 Haziran tarihi saat 10.00’a kadar Çömlekçi Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiğini bildirildi.

Yapılan açıklamada, 1 Haziran tarihinde saat 10.00’da Çömlekçi Çiftliğinde toplanıp arazi incelemesi yapılacağı ifade edildi.

