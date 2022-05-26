İman önemli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din Görevlileri Sendikası (Din Gör – Sen) heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Din Gör – Sen Başkanı Cengiz İşkey, 211 camide görev yapan din görevlilerini temsil eden mesleki bir sendika olduklarını anımsatarak milli, manevi ve kültürel anlamda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Başkan Töre de konuşmasında milli ve manevi değerleri olmayan bir halkın geleceğinin de olamayacağına dikkati çekerek bu değerlerin büyük bir zırh olduğunu belirtti.

Milli ve manevi kimliği muhafaza edip geliştirmenin önemine işaret eden Töre, özellikle bu duyguların küçük yaşta edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Töre: “Allah ezanı minarelerimizden eksik etmesin. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. İmansız bir vatan durumuna düşmeyelim.” dedi.

Hayrat Vakfı heyetini de kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Vahap Gültekin başkanlığındaki Hayrat Vakfı heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Hayrat Vakfı Başkanı Vahap Gültekin, ihtiyaçlı ailelere, gençlere ve özellikle de üçüncü ülkelerden gelen yardıma muhtaç öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Töre de konuşmasında Vakfın manevi değerleri yaşatma ve insani değerleri koruma noktasında önemli çalışmaları olduğunu ifade etti.