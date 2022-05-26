Rakamlar ortada

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı UBP milletvekillerinin iç tüzük konusunda “büyük hassasiyet geliştirdiğini” belirterek, “İç tüzük konusunda büyük hassasiyet geliştirenler, Anayasa konusunda sesini çıkarmadı” dedi.

Protokolü isteyenle televizyon önünde tartışmaya hazır olduğunu kaydeden Erhürman, “Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor diye bir şey yok, rakamlar ortadadır” şeklinde konuştu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, katıldığı televizyon programında, “Müdahalelerle ilgili artık verilerin olduğunu” savunarak, “Kafamızın içinde senaryolar yazarak konuşmuyoruz. Sayın Faiz Sucuoğlu bir hükümet kurdu, 15 gün sonra bakan değişikliği yaşandı. Bu yapılırken de müdahale kokuları geliyordu” diye konuştu.

Tatar, müdahaleyi kabul etti

Seçimden sonra kurulan hükümetin toplam 59 gün dayandığını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bir TV programında “Müdahale vardır ve bunu da herkes biliyor” dediğini iddia etti. Erhürman, “hükümetin, müdahale ürünü bir hükümet olduğunu ve meşru olmadığını” öne sürdü.

Ekonomik ve mali konularda dış kaynağa ulaşabilecek iki adresten birinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Erhürman, “Hiç kimse dış kaynak da alıyoruz diye özgüveninde bir zedelenme hissetmesin. Pandemi döneminde AB’nin dev ülkeleri dış kaynağa ihtiyaç duydu. Her ülke dış kaynak ihtiyacı hisseder” dedi.

İhaleler burada açılsa…

Erhürman şöyle devam etti:

“2020’den devreden kısımlarda, 1 milyar 208 milyonluk alt yapının ihalesi Ankara’da açılacak. Lefkoşa’da açılan ise 12 milyon. İhale burada açılsa, 60-70 sektör de etkilenir. Bu paranın yansıması 3 katı olur. Bu işin maddi tarafıdır. İnsanlarımızda yaratılan algı, Türkiye buraya yağmur gibi para yağdırıyor. Böyle bir şey yok, rakamlar ortadadır.”

Söz konusu metnin, büyük bölümü itibariyle ekonomik ve mali işbirliği anlaşması olmadığını savunan Erhürman, hiçbir ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasında, toplu iş sözleşmesi ve sendikal hakların sınırlanmasının olamayacağını belirtti. “Sendikal haklar sınırlandığında, KKTC kalkınacak mı?” diye soran Erhürman, protokolde yer alan bazı maddeler hakkında eleştirilerde bulundu.