"KKTC'de suç yapanın yanına kalıyor"

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının ikinci bölümünde vatandaşlara suçlar, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili sorular soruldu.

Ankete katılanların yüzde 89.04’ü ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu belirtirken, yüzde 76.85’i ülkede organize suçların yaygın olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 84’ü ise ülkede suç işleyenlerin cezalandırılmadığı yönünde görüş belirterek “yapanın yanına kar kalıyor” dedi.

Yolsuzluk oranı yüksek

Katılımcılara suçlar, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili sorulara verilen cevaplar ezici çoğunluğun yapanın yanına kar kaldığını düşündüğünü gösterdi. Anketin ekonomiyle ilgili sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili sorulara verilen cevaplarda ise katılımcıların çoğu olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini belirtti.

Yüzdelik oranlara bakıldığında; ülkede suçun yapanın yanına kaldığını düşünenler yüzde 84’lük kesimi oluştururken, yüzde 89.04’lük kısım ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 76.85’i de ülkede organize suçların yaygın olduğunu belirtti.

Ezici çoğunluk Euro’ya geçişi destekliyor

Katılımcıların yüzde 72.38’i döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine katıldığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 74.69’u iklim değişikliğinden dolayı kaygılı olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının ülkede iyi bir geleceğe sahip olacağını düşündüğünü söyleyenlerin oranı 70.19 olurken,

yüzde 45.09’luk kesim kendini özgürce ifade edemediğini belirtti.

Ankete katılanların 74.76’sı ülkeyi yönetenlerin halkın ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmediğini ifade etti.

İki devletli çözüme yüzde 40 oranında evet

Güney Kıbrıs’a geçişlerde yeni kapılar açılması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 68, olurken,

yüzde 63.2’lik kesim Güney Kıbrıs’la yeni güven yaratıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Katılımcıların 77,94’ü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması, yüzde 62,47’si Rum tarafının Maraş-Ercan-Mağusa Limanı önerisinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Katılımcıların 40,6’sı seçmek durumunda kalsa 2 toplumlu 2 bölgeli federasyonu tercih edeceğini belirtirken, yüzde 35 Uluslararası tanınmışlığı olan 2 ayrı devlet seçeneğini, yüzde 5,8’lik kesim ise Kıbrıs sorununu çözülmeden mevcut durumun devamını tercih ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 61,29’u olası bir çözüm planına evet oyu vereceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 10:59