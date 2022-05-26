Pahalıya patladı

Sahte Covid-19 testleriyle ülkeden çıkış yapmaya kalkışan ancak Ercan Havalimanı’nda yakalanan Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov ile suç ortakları Maria Astashina dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede ikamet izni ile bulunan zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verildi. Zanlılar kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırılması şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 19 Mayıs 2022 tarihinde, saat 16.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda kendi adlarına sahte olarak düzenlenen negatif sonuçlu PCR testlerini, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yer hizmetleri görevlisine verdiklerini söyledi.

Polis, yer hizmetleri görevlisinin zanlıların ibraz ettiği belgenin sahte olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, testlerdeki barkod numaralarının araştırıldığını, bir tanesinin 10 Şubat 2022 tarihli ve Vasyl Neboha adına düzenlenmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, ancak diğer testin kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde Maria Astashina’nın testleri sahteleyip, kendilerine verdiğini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis, Maria Astashina’nın 22 Mayıs 2022 tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede ikamet izni ile kalan zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlılar kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırılması şartıyla serbest bırakıldı.