Üç araç çarpıştı bir kişi yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli’de dün 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde EJ 334 plakalı araç ile Atatürk Caddesi üzerinden Gönyeli Çemberine doğru seyreden Ersoy Erkil, sol şeritten sağ şeride geçti ve Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinden Gönyeli çemberine doğru seyreden Oghenecvwen Lagos (E-34) yönetimindeki SR 747 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu SR 747 plakalı araç refüj üzerinden karşı şeride geçerek, Duran Mehmet Köse yönetimindeki DT 805 plakalı araca vurdu.

Kaza sonucu yaralanan Duran Mehmet Köse, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.