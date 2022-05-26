Yargı süreci başlıyor

Ek mesai ödemelerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanacak olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile şoförü Hüseyin İnce dün aleyhlerindeki dava nedeniyle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıktı. Ancak Erdoğan’ın avukatının sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamaması nedeniyle dava ertelendi. Davanın ilk oturumu 6 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

Görevde olduğu 2018 yılında şoförüne fazladan ek mesai verdirerek yasaları ihlal ettiği öne sürülen Erdoğan ‘Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranış’, ‘yalan beyan ve raporu hazırlama’, ‘evrak sahteleme ve tedavüle sürme’, ‘yetki aşımı’, ‘kurumun zarar uğratılması’ suçlarından yargılanacak. Erdoğan, 2016 Haziran-2018 Ocak tarihleri arasında şoförü Hüseyin İnce’nin yüzde 25 oranında alması gereken ek mesai ödeneğini yüzde yüzlük tutara göre ödeyerek, sahtekârlıkla 61 bin 423 TL temin etmesine olanak sağladığı iddia ediliyor.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun raporunda Hüseyin İnce ise 3 bin 247,65 TL’lik meblağdan sorumlu tutuluyor.

Ne olmuştu

Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan,15 Ağustos 2018 yılında “Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranış, yalan beyan ve raporu hazırlama, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” suçlarından mahkemeye çıkarılmıştı. Erdoğan, KKTC vatandaşı iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Erdoğan’ın yurt dışına çıkışı da engellenmişti.