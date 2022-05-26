Miktar yüksek

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Gökkuşağı Operasyonu’nda ele geçirilen 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri ve 137 adet uyuşturucu hap ile ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda yakalanan

Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chibuzor Aneke ve Iruomachi Dickson Chimezirim dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan Innocent Imogirie serbest bırakıldı. Innocent Imogirie’nin suçla bağlantısının görülmediği belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, aldıkları ihbar üzerine 9 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis, operasyon kapsamında Girne’de ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie’nin evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, evlerde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24 bin 765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının yüksek olduğunu, ağır ceza mahkemesine yargılanacaklarını ve hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıları 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.