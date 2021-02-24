Tarım için önemli adım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesine destek verecek.

Yapılan açıklamada, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkede yetiştirilebilme imkanı olan birçok ürünün üretim alanlarının artırılması için adım atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede, yeni ürünlerin KKTC ürün deseni içerisinde yer alarak, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretiminin desteklenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden fiyat destekli alım garantisi şeklinde yapılacak olan desteklemede, yerli üretimin artırılarak ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Patates üreticilerine duyuru

Öte yandan Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, üreticilerin, sonbahar patates alanları için 2 Mart Salı günü mesai bitimine kadar itirazda bulunabileceğini açıkladı.

Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, 2020 sonbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticilerin, son kez olmak üzere 24 Şubat -2 Mart arasında (her iki tarih dahil) Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceğini bildirdi.