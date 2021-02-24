Önemli mesaj

İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

Verilen bilgiye göre, Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu - KKTC (APPG-KKTC) Eş Başkanı Lord Northbrook imzasıyla gönderilen mektupta, grubun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan iken Londra’ya yaptığı ziyarete ve Parlamento’da egemen eşitlik temelinde iki Devlet politikasını anlattığı toplantıya da değinilen mektupta, yeniden Londra’yı ziyaret etmesini bekledikleri belirtildi ve “Önerdiğiniz iki Devletli çözümü ilgiyle takip edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Mektuba yanıtında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, APPG-KKTC’nin “Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve haksızlıklara karşı durarak” yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık’ta koordineli lobi çalışmalarının sürdürülmesine ve Brexit sonrası, ticaret ile doğrudan uçuşlar gibi konularda yeni imkanların araştırılmasına büyük önem vermekteyim. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile adaya yaptığı ziyareti sırasında, diğer konularla birlikte bu konuları da ele aldık.

Türkiye tarafından yüzde yüz desteklenen Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta herhangi bir sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iş birliği içerisinde yan yana yaşayan iki Devletin egemen eşitliğine dayandırılması gerektiğini ortaya koyuyoruz.”

Tatar, Ataman’ı kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman’ı kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Ataman’ı kabul ederek, içinde bulunulan ekonomik durum çerçevesinde, finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak, ekonomiye yön vermek için bankacılık sektörünün sürece nasıl katkı koyabileceği ve önümüzdeki süreçte ne gibi açılımlar yapılabileceği hususlarını görüştü.

Ataman, Cumhurbaşkanı Tatar’a konuya göstermiş olduğu hassasiyet ve fikir teatisinden dolayı teşekkür etti ve daha kapsamlı bir görüşme için kendisini Kooperatif Merkez Bankası’nda ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.