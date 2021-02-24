‘Karantina olacak’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yabancı öğrencilerin adaya getirilmesi amacıyla uçuş sayılarını kısıtlayan NOTAM’ın (Havacılara Bildirim) iptal edildiğini ancak genel toplum sağlığı ve karantina ücretleri ile ilgili yetkinin Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığında olduğunu, dolayısıyla “kapasitemiz doldu uçuşları durdurun” dedikleri anda, uçuşlarda yeniden kısıtlamaya gidileceğini söyledi. Canaltay, “Karantina koşulları uygulanmadan kimse ülkeye giriş yapamayacak” dedi.

Yabancı öğrencilerin ülkeye getirilmesiyle ilgili kararın 13 Şubat 2021’de Bakanlar Kurulu tarafından alındığını belirten Canaltay, geçmiş dönemde bakanlar kurulunda alınmış bir kararı bakanlık olarak uygulamaya koyduklarını, karantina koşulları uygulanmadan kimsenin ülkeye giriş yapamayacağı ifade etti.

Bakanlık açıklamasına göre Canaltay, dün telefonla bağlandığı bir televizyon programında uçuşların kısıtlanması ve yabancı uyruklu öğrencilerin adaya gelişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ek uçak seferleri gerekiyor

Canaltay, yabancı öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için alınan karar sonrası sürecin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının koordinasyonu çerçevesinde ilerletileceğini belirtti.

Canaltay “Üniversiteden mezun olacak 17 bin civarında yabancı uyruklu öğrencinin ülkeye gelebilmesi için ek uçak seferlerinin konması gerekliliği bir gerçektir. Bakanlığa gelen talepler doğrultusunda havayolu şirketleriyle görüştük. Yapılan slot çalışmaları çerçevesinde toplantı yapıldı ve uçuş kısıtlamasını kaldıran karar öğlenden sonra alındı” diye konuştu. Canaltay, yaşanan panik nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde karantina koşulları uygulanmadan kimsenin ülkeye giriş yapamayacağı konusunda bir açıklama yayımlamak durumunda kaldıklarını ifade etti.

“Geçmiş dönemdeki bakanlar kurulunda alınmış bir kararı bakanlık olarak uygulamaya koyduk” diyen Resmiye Canaltay, slotların alınmasıyla ilgili çalışmaların başladığını, Türk Hava Yolları Adana, Ankara ve İstanbul’dan, Pegasus ve Anadolu Jet’in ise İstanbul Sabiha Gökçen’den Ercan Havalimanına uçacağını ifade etti.

Karantina herkes için geçerli

Ülkeye gelecek öğrencilere, diğer tüm yolcuların tabi olduğu kuralların uygulanacağını dile getiren Canaltay, “KKTC’ye gelip eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler, ülkeye girişte 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu, üzerinde QR kodu bulunan PCR testi belgesi ibraz edip yeniden PCR testine tabi olacak ve ardından geldikleri ülkeye bağlı olarak 10 veya 14 günlük karantina için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen karantina merkezlerine götürülecek” diye konuştu.