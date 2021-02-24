Katkıya hazırız

Demokrat Parti (DP), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre online görüşmeye, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve DP Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Görüşmede, 5+1 gayrı resmi toplantı, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama, Maraş konusu ve

Covid-19 pandemi sürecinde AB ve BM’nin Kıbrıs Türklerine yönelik uyguladıkları aşı politikaları ele alındı. DP heyeti, Spehar’a, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi düşünülen 5+BM gayri resmi konferans hakkında Demokrat Parti’nin duruşunu aktardı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan 5+BM gayri resmi konferansın, eşit iki taraf statüsünde gerçekleştirilmesi halinde DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını, gayri resmi konferansın olumsuz geçmesi halinde de Kıbrıslı Türklerin eşit iki taraftan biri olarak yoluna devam edeceği görüşünü Spehar’a iletti.

Ataoğlu ayrıca, gayri resmi 5+BM konferansının olumlu bir şekilde tamamlanması halinde başlayacak müzakere sürecine de, her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüme ulaşılması halinde, DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını Sphear’a aktardı.

“İyi niyetten uzak ve…”

Ataoğlu ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ada’ya gelecek olan AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerine yasak getiren uygulamasının, iyi niyetten uzak ve bir an önce kaldırılması gereken bir uygulama olduğunu da bildirdi.

“AB ve BM konuya daha hassas yaklaşmalı”

Aşılar konusunda ise Ataoğlu, adaya 84 bin aşının geldiğini, bunun 80 binlik kısmının Anavatan Türkiye’den, 4 bin aşının ise AB tarafından Rum Yönetimi vasıtasıyla KKTC makamlarına iletildiğini belirtti.

Ataoğlu, bu rakamın, hem GKRY’nin aldığı aşı sayısı hem de KKTC nüfusuna oranla çok az olduğunu ifade ederek, aşılanmanın çok hızlı bir şekilde tamamlanması için AB ve BM’nin konuya daha hassas yaklaşması gerektiğini Spehar’a iletti.

Maraş konusu…

Maraş konusunun da ele alındığı görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Maraş’ın al-ver sürecine konu olabileceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, bu açıklamanın sadece zaman kazanma çabasından ibaret olduğu kaydedildi.