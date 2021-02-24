Kuzeyde 16, güneyde 176 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 16, Güney Kıbrıs’ta ise 176 pozitif vaka tespit edildi. Güneyde can kaybı olmazken, son günlere nazaran vakalarda artış olduğu görüldü.



Yaşanan artış Rum kesiminde endişeye neden oldu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KKTC’de son 24 saatte 6 bin 592 test yapıldığını, tespit edilen 16 vakadan 14'ünün yerel olduğunu, 46 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 14 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti.

Üstel vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Bakan Üstel’in açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle; dün yapılan test sayısı 6592, dün saptanan pozitif vaka sayısı 16, ülke dışından gelen vaka sayısı 1, karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı1,yerel vaka sayısı14, iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 46, dün kaybedilen hasta 0, yapılan toplam test sayısı 516.670, toplam vaka sayısı 3248, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 2877 , tedavisi devam eden vaka sayısı 347, pandemi merkezindeki hasta sayısı 93, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 249,toplam kaybedilen hasta sayısı 23, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5.

Güneyde artış oldu

Güney Kıbrıs’taki vaka sayısının son iki günde yeniden artış eğiliminde. Son 24 saatte gerçekleştirilen 27 bin 762 test sonucunda 176 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Dün can kaybı yaşanmayan Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 33 bin 567'ye yükseldi.