5’li konferans hazırlığı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilmesi beklenen gayri resmi beş taraflı gayri resmi konferans ışığında, yoğun bir hazırlık yapmakta olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Lute Mart’ta Geliyor- Hükümet Tüm Olasılıklara Hazırlanıyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferansı hazırlama çabası içerisinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmeler yapmak için, Mart ayı başında yeniden Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini haber verdi.

Rum Yönetimi Başkanlığında ise son haftalarda, gerek Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kurduğu anayasa uzmanlarından oluşan grup, gerek de müzakere grubuyla toplantılar yapıldığını kaydeden gazete, haberde adı belirtilmeyen “diplomatik bir kaynağın” gazeteye “Rum tarafının, beş taraflı konferans masasında ortaya çıkacak her türlü olasılığa hazır olmak için, hazırlanmakta olduğunu söylediğini” aktardı.

Gazeteye göre “diplomatik kaynak”, beş taraflı konferansın başlıca ve temel hedefinin, Kıbrıs sorununun çözümü için tüm taraflarda ortak bir vizyon olup olmadığının açıklığa kavuşması olduğuna da işaret etti.

Anastasiadis’in temasları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefon görüşmeleri yaptığını ve Borrell’in 5 Mart’ta adaya gelmesinin beklendiğini de anımsatan gazete, hedeflenen şeyin Avrupa Birliğinin, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak gelişme halinde bulunan prosedürlere katılması aynı zamanda beş taraflı konferansta esaslı bir şekilde yer alması olduğunu belirtti.

Gayri resmi beş taraflı konferans hazırlıkları çerçevesinde, Rum Başkanlık Sarayında dün anayasa uzmanlarından oluşan grupla yeni bir toplantı yapıldığını da kaydeden gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, grubun Kıbrıs sorununun özü ve gayri resmi konferansla ilgili hukuki konuları görüşeceğini söylediğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum müzakere grubuyla görüştüğünü de ifade eden Kusios, Anastasiadis’in tüm müzakere grubu üyelerinden özellikle ilgilendikleri alanlarda yararlanmayı amaçladığını, aynı zamanda Anastasiadis’in anayasa uzmanlarının katkısından da faydalanacağını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Momentumun Korunması- Pratik Sorunlar Gayri Resmi Beş Taraflı Konferansın Tarihinin Açıklanmasını Geciktiriyor- Hukuki Danışmanlarla Toplantılar Devam Ediyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 konferansın Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilmesinden söz edilirken, Birleşmiş Milletlerin ise Kıbrıs sorunundaki momentumu iki ay daha muhafaza etmek için hamlelerde bulunduğunu öne sürdü.