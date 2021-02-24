‘Pilli de imzaladı’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, önceki gün yayımladığı NOTAM ile KKTC’ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırdı. Sadece öğrencilerin gelişini kapsayan kararın açıklanmasıyla bazı iddialar da ortaya atıldı. Ali Pilli’nin, günlük sefer sayısına ilişkin kısıtlamanın kaldırılması ve öğrencilerin adaya gelmesi konusuna karşı çıktığı için Sağlık Bakanlığı görevinden alındığı öne sürülürken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu karar 13 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından geçti ve Sayın Pilli’nin bu kararın altında imzası var” dedi.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli’nin görevden alınmasıyla ilgili de “Yapılan siyasi değişiklik Başbakan’ın kendi tasarrufudur, o konuda bir şey diyemem” yorumunu yaptı.

Yazılı onay aldık

Uygulamalı fakültelerde, Nisan ayında yüz yüze eğitime başlanacağını vurgulayan Amcaoğlu, bu kararı alırken; 21 üniversitenin rektörleriyle, YÖK ile Türkiye Eğitim Bakanıyla ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile görüştüklerini ve Üst Komite’nin ‘yazılı onayını’ aldıklarını ifade etti.

Nisan ayına kadar hava veya deniz yoluyla ülkeye gelecek öğrencilerin, geldikleri ülkelere göre; 10 veya 14 gün devletin belirlediği merkezlerde karantinada kalacaklarını söyleyen Amcaoğlu, “Üst Komite kaç gün dediyse, o kadar gün karantinada kalacaklar” şeklinde konuştu.

Ülkeye gelecek öğrencilerin, üniversitelere ait yurtlarda konaklayacaklarına dair iddialar üzerine Amcaoğlu, “Devletin misafirleri olacaklar. Üniversitelerin yurtlarında kalmayacaklar. Onlar bizim çocuklarımız ve sağ salim okullarına teslim edeceğiz. Hiçbir okulun bu konuya özel yurdunu açması söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünü yapabileceği tesislerde çocukları misafir edeceğiz” dedi.