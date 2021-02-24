Polis göz açtırmıyor

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 ve bir evde toplanarak parti yapan 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da 8 kişiye yasal işlem

Öte yandan Lefkoşa Surlariçi’nde dün polisin yaptığı denetimlerde bir iş yeri ile 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, pandemi önlemleri çerçevesinde kapalı olması gereken bir iş yerinin yasal emre uyulmayarak açıldığını ve faaliyette olduğunu saptayan polis ekipleri bu iş yerinin işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı. Bu arada bu iş yeri önünde toplu olarak oturan 7 genç hakkında sosyal mesafeyi korumadıkları; aynı gençlerden maske takmayan 4’üne ayrıca maske takmamaktan ötürü yasal işlem yapıldı.