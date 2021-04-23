Thodex ve kurucuları hakkında soruşturma

İşlemlere kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusunun Arnavutluk’a gitmesi ve şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından MASAK olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.

MASAK’tan edinilen bilgiye göre; firmanın Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına önceki gün itibarıyla bloke konuldu ve olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldı.

Türkiye’deki kripto para borsalarından Thodex’te işlemlerin kapatılmasının ardından savcılığın şirkete başlattığı soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiğini açıkladı.



Şirket 20 Nisan’da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan’da ise “yeni bir ortak geleceği” gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer açıklama yaptı

Kayıplara karışan Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Özer, “Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A.Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir…

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim” dedi.