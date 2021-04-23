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Thodex ve kurucuları hakkında soruşturma

MASAK, işlemlere kapanan kripto para borsası Thodex ve kurucuları hakkında soruşturma başlattı

Thodex ve kurucuları hakkında soruşturma
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İşlemlere kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusunun Arnavutluk’a gitmesi ve şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından MASAK olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlattı.
MASAK’tan edinilen bilgiye göre; firmanın Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına önceki gün itibarıyla bloke konuldu ve olayda adı geçen kişi ve firma hakkında inceleme başlatıldı.
Türkiye’deki kripto para borsalarından Thodex’te işlemlerin kapatılmasının ardından savcılığın şirkete başlattığı soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiğini açıkladı.

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Şirket 20 Nisan’da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan’da ise “yeni bir ortak geleceği” gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer açıklama yaptı
Kayıplara karışan Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
Özer, “Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A.Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir…
Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim” dedi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
kktc ajani lefkoseli mimar ozlem ozogmen
kktc ajani lefkoseli mimar ozlem ozogmen - 6 saat Önce

Thodex i duyunca Salih boyacinin bankasi, genel muduru dolandirici uckagitci Serdar Denktas gocanci Muge Boyaci ve ailesi aklima gelir.
Bankanin icini bosalttilar fonladilar talanladilar,
Ayni Thodex in aciklamasi gibi Serdar efendi Denktas mis ortak buldum geliyor kimse magdur olmayacak deyip USA da muhasebecisini
Ralph V Estep i 40 milyon $a caldigi paranin yarisini kotu seneryo ile geri vericekti Ralph v.Estep vasitasiyla. Bir buyuk el bunlari ne hapise sokturdu nede bedel odetti.
iste o el kesilmeliydi iste o el koparilmaliydi mallarina mulklerine el konulmaliydi. Boyle Thodex gibi ornek olmayacakti
Hala gec degil bunlarin mal varliklarina banka hesaplarina el konulmali.
Imam osurursa cemmaat sicarmis.

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