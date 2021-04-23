Kuzeyde 44, güneyde 927 yeni pozitif vaka

Güncel Coronavirüs vakalarına göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 44, Güney Kıbrıs’ta 927 yeni Coronavirüs vakası saptandı, bir yeni can kaybı oldu.

Kuzeyde dün 59 kişinin taburcu edildiği, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 765 olduğu açıklandı.

Tespit edilen 44 vakadan 39'unun yerel olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 1 kişi hava yolu ile gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı. Vakalardan 13'ü Lefkoşa, 13'ü Gazimağusa, 13'ü Girne bölgesinden. Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Düzova – 1,Ortaköy-1, Gönyeli-2,Göçmenköy-2, Köşklüçiftlik-1, Haspolat-1,Alayköy-1, Hamitköy-3 ,K.Kaymaklı-1



Girne: Girne Merkez-4, Alsancak-4,Çatalköy-2, Karaoğlanoğlu-1,Taşkent-1, Beylerbeyi-1Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-2,Sakarya-2, Vadili-2,Salamis Yolu-1,Tuzla-1,Maraş-3, Yeniboğaziçi-1, Sanayi-1.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 927 yeni Coronavirüs vakası saptandı, bir yeni can kaybı oldu.

Ölen kişinin 68 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedilirken, 74 hastanın durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 59 bin 792’ye yükselirken, toplam can kaybı 296 oldu.