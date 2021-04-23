Düğünler açık havada yapılabilecek

Sağlık Üst Kurulu’nun kararlarını değerlendiren Saner hükümeti, Pazartesi ile Cumartesi günlerinde saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdürülmesine onay verdi. Pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak lokantalar, meyhaneler, Cafe’ler ve pastaneler paket servisi yapabilecek.

Yeni kararlar arasında nişan, nikah, düğün ve sünnet törenlerinin ‘açık havada olması kaydıyla’ 27 Mayıs’tan itibaren serbest bırakılması da var. Bu karar aylardan beri evlilik hazırlığı yapanları ve düğün salonlarıyla organizasyon şirketlerini son derece mutlu etti.

İşte kararlar

-Pazartesinden cumartesine 21.00 -05.00 saatleri arasında ve pazar tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

- Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak; ancak 2 Mayıs Pazar günü restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

-Aksi bir karar üretilmemesi halinde, açık alanda nişan, nikah, düğün ve sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmasına karar verildi.

Kapalı olan yerler

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerler

-Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir. Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir. Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır. --Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08.00-20.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir. PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık ---Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir. Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir. İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

-Açık olan tüm kurum ve iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu iş yerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem iş yerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir.

Eğitim

-Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir.

-Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Sınavlar

-Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Güneye gidiş gelişler

-Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir.

- Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

- Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat 21:00’e kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır.

-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Sosyal durumlar

-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır.

-Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır.

Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

-Ülkemizde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

-Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

-Eylem, miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görülmüştür.

-Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları azami 50 kişi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşletmeler ve kurallar

-Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07.00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

-Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

-Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır.

Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

-Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

Spor faaliyetleri

-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.



-Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir.-Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyecekler. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır.-Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Yurt dışı gelişler ve ulaşım

-Ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

-Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve -Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Tüp bebek tedavisi

-Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır.





Ev karantinası

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-70 yaş üstü yaşlılar

-12 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.



Charter seferler ve kapalı devre turizm

Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışarıdan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 4 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecekler. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.



Sanat ve sanatçılar

-Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

- Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır. Toplu yapılacak bale, dans ve müzik etkinlikleri yapılmayacaktır.

Kütüphaneler imzalanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

-Temaslı takibinin daha etkin ve hızlı yapılabilmesi amacıyla otomasyon sistemi kurulmasına karar verilmiş olup, bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 10:25