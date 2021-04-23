Kilise çanını çaldı, 8 ay hapislik verildi

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de cami olarak kullanılan Profiti İlia Kilisesi’ndeki tarihi eser niteliğindeki çanı arkadaşıyla birlikte çaldığı gerekçesiyle yargılanan Dündar Salderay, 8 ay hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 ay cezayla kurtuldu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti.

Bu suçları işleyenlere tarihi eserleri korumak için hapislik cezası verildiğini kaydeden Katip, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardım ettiğini ve sabıkasının bulunmadığını dile getirdi. Katip, sanığın arkadaşlarının etkisi altında kalmış olabileceğinin de göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.



Verilecek olan cezanın sadece sanığı değil bu suçu işleyecek olan herkesi caydırması gerektiğine vurgu yapan Kâtip, kamu menfaatinin de göz önünde bulundurulduğunu anlattı.Katip, tüm bu unsurların göz önünde bulundurularak sanığı 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

50 bin Euro’ya satmaya çalışmışlardı

Serhatköy’de cami olarak kullanılan kiliseden 24 Ağustos 2018 tarihinde çalınan çan, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde Güney Kıbrıs’a satılmak üzereyken ele geçirilmişti.

Çanı çalmakla suçlanan Dündar Salderay ile M. Ö. 2018 yılı Eylül ayında tespit edilerek tutuklanmıştı. Çanın hammaddesinde 2 buçuk kilo altın olduğu belirtilmişti.

Sanıkların, tarihi eser niteliğindeki çanı, Güney Kıbrıs’ta müşteri bularak 50 bin Euro’ya satmaya çalıştıkları belirtilmişti.