Viski seviyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde faaliyet gösteren süpermarketten içki çalan Hüseyin Özvurulmuş’un aynı yerden daha önce de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

İncelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının 16 Nisan’da 2 şişe viski çaldığı tespit edildi. Soruşturma sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Hüseyin Özvurulmuş’un 16 Nisan 2021 tarihinde 12.35 - 12.45 saatleri arasında Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kiler isimli süpermarkete müşteri olarak gittiğini söyledi. Polis, içeri giren zanlının bir süre dolaştıktan sonra içki reyonuna yöneldiğini, raftan toplam değerleri 597 TL olan 6 adet 75’lik Red Label marka içkiyi pantolonunun içine koyup marketten çıkararak çaldığını açıkladı.

Polis, marketten yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, kamera görüntülerinin incelemeye alındığını kaydetti.



Polis memuru, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini, evine gidilerek gözaltına alındığını söyledi.Polis, zanlının evinde arama yaptıklarını ancak çalınan 6 adet 75’lik Red Label marka içkilerin bulunmadığını ve halen aranmakta olduğunu belirtti.Polis, yapılan soruşturmada zanlının 16 Nisan 2021 tarihinde de aynı marketten 2 şişe daha Black Label marka içki daha çaldığını tespit ettiklerini söyledi.Polis memuru, zanlının içkileri bir şahsa verdiği beyanında bulunduğunu ,söz konusu kişinin arandığını belirterek, 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.