Erhürman net konuştu: Çözümün adı Federasyon

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün formülünün, siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu ifade ederek, “Çözümün adı federasyondur” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayriresmi toplantı öncesinde “Barış Ateşi” etkinliklerine Mağusa ve Lefke’de devam edildi.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, pandemi döneminde olunduğu için bedenler arasındaki mesafeleri açmak, yüreklerin arasındaki mesafeleri ise kapattıkça kapatmak gerektiğini ve tek yürek olarak, umudu sıcak tutmak gerektiğini söyledi.

Erhürman, barış ateşlerini yakarken, özgürlük, demokrasi, eşitlik, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti istediklerini de vurguladı. Hepsinden daha fazla, artık geleceği öngörebilmek istediklerini belirten Erhürman, “Bu ülkeye çözüm gelsin, bu ülkeye barış gelsin istedik” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün formülünün, siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu ifade eden Erhürman, “Çözümün adı federasyondur” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in çıkıp “Ben BM Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesi içindeyim ama siyasi eşitliği de kabul etmem” dediğini dile getiren Erhürman, öyle seçenek belirlemekle olmadığını, siyasi eşitliği de, çözümü de, barışı da kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Tatar, 50 senelik hikayeyi söylüyor



Cumhurbaşkanı Tatar’ın çıkıp, yeni bir şey söyleyeceğini belirterek, ‘İki devletli, egemen eşitliğe dayalı bir çözüm istiyorum’ dediğine dikkat çeken Erhürman, “Sayın Tatar, 50 senedir dinlediğimiz hikayeyi söylüyor ve ‘Çözümsüzlük, çözümdür’ diyor. Biz çözümü istiyoruz, çözümü de, federasyonu da yapacağız” dedi.“En karanlık olduğunu zannettiğimiz anda bile, doğru yerden bakarsak ışığı görebiliriz” diyen Erhürman, umudun yüreklerde yaşatılan umutlar olduğunu ifade ederek, “Vardık, varız, var olacağız” şeklinde konuştu.

Sorakın: Tatar’ın politikası ayrılıkçı

Lefke’deki etkinlikte konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın ayrılıkçı politikasıyla ülkeyi bölmeye çalıştığını iddia etti.

İki devletli çözümün bugün elde olan kazanımların ortadan kalkması olduğunu savunan Sorakın, “İki devletli çözüm, sınır kapılarının sürekli kapanması, AB tarafından yapılan yardımların, bir daha başlamamak üzere kapanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün, Mali Yardım Tüzüğü’nün işlememesi, Kıbrıs Türk halkının varlığıyla ve kimliğiyle yok olması demektir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ise konuşmasında, geçtiğimiz günlerde yargı sistemine bir darbe yapılmak istendiği görüşünü ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının hep birlikte buna karşı durduğunu kaydetti.

CTP Lefke İlçesi Başkanı Vehit Nekipzade ise, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 5+1 gayriresmi toplantısı öncesinde federal çözüme vurgu yapmak adına “Barış Ateşi”ni yaktıklarını kaydetti.