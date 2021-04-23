Duruşma 11 saat sürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşında olan genç kıza henüz 14’ündeyken tecavüz ettikleri iddia edilen amcasının oğlu İ.G. (25), dayısının oğlu S.D. (24) ve Karpaz sakinlerinden S.Ç. (25) dün teminat talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Teminat duruşma sabah saat 11.00’den gece saat 22.00’ye kadar sürdü. Rekor duruşmada polis, soruşturmanın bitmediğini, çocuğun babasının tespiti için DNA analizi yapılacağını ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki etmeyeceğini belirtti.

Savcılık zanlıların işlediği iddia edilen suçların vahim olduğunu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklarını belirterek, cezaevine gönderilmelerini istedi.

Zanlıların avukatı tutuklu yargıya itiraz ederken, 11 saat süren duruşma başladı. Savunma zanlılara kefil olacak tanıkları mahkemeye çıkardı.

Polisin aktardığı iddiaları ve savunmanın talebini değerlendiren mahkeme işlendiği iddia edilen suçların ağır suçlar olduğuna vurgu yaparak, tutuklu yargı kararı verdi.

Mahkeme zanlıları 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Zorlu bir duruşma yapıldı



Teminat duruşması saat 11.00’de soruşturmayı yapan polisin aktardığı iddialarla başladı. Polis, kızın babasının, polise gelerek çocuğunun 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini anımsattı.Polis, akabinde, kızdan ifade temin edildiğini ve zanlı İ.G.’nin, 2018 yılı içerisinde abisinin kaldığı öğretmen lojmanında ve müştekinin 16 yaşından küçük olduğu dönemde, tecavüz ettiğinin belirlendiğini aktardı.Polis, yine aynı zanlının, 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ormanlık alanda kız tecavüz ettiğini ifade etti.Polis, zanlı S.D.’nin ise 2020 yılı Ağustos ile Eylül aylarında kızı piknik alanına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Polis, S.Ç.’nin de 2020 yılı Kasım ayı içerisinde müştekinin çıplak resimlerini göstererek, tehdit ile tecavüz ettiğini söyledi.Zanlı İ.G.’nin, ifade vermediğini söyleyen polis, iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı Dağ’ın ise kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı. Polis, Sergen Çobanoğlu’nun ise suçunu kabul ettiğini açıkladı.Zanlılar hakkında yürütülen tahkikatın dün büyük bir kısmının sonuçlandığını aktaran polis, Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacaklarını belirtti. Polis, mahkûm olmaları halinde uzun süreli hapis cezası alma ihtimali yüksek olan zanlıların, davalarından kaçacağını iddia etti ve yargılanıncaya değin Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Saatler süren duruşmadan tutuklu yargı kararı çıktı

Zanlı avukatlarının cezaevi talebine itiraz etmeleri üzerine duruşma gerçekleştirildi. Savunma, müvekkillerinin yargılamadan kaçmayacaklarını öne sürerken, zanlılara kefil olacak tanıkları mahkemeye dinletti. Tam 11 saat süren duruşma sonucunda Yargıç Tutku Candaş, zanlıların, davaları görüşülünceye ve her halükarda 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.