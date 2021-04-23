Naylona sarıp gömdü

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinin bahçesine uyuşturucu gömdüğü ortaya çıkan Mert Eker gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 122 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi naylon poşetlere sarıp bahçeye gömdüğü açıklandı.

Zanlının üzerinde uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 230 Euro, 573 dolar ve 6 bin 600 TL bulunduğu da belirtildi.



Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün alınan bir ihbar üzerine saat 12.30 sıralarında Girne’de Zeytinlik bölgesinde bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cebinde 2 gram hintkeneviri bulduklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının cüzdanında ise uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 230 Euro, 573 ABD Doları ve 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

İlk etapta bir gün

Daha sonra zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki evinde arama yaptıklarını kaydeden polis, 4 ayrı naylon içerisinde bahçeye gömülü 122 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Zanlının ifade verdiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, ayrıca ele geçirilen hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi. Polis, analiz sonuçlarının beklendiğini, suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğunu, alınacak ifadeler ve sorgulanacak şahıslar bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi. Zanlı ek süre talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.