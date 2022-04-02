Satın almış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki farklı tarihte alkol dağıtımı yapan araçlardan 7 bin 560 TL değerinde içki çaldığı iddia edilen Ahmet Doğan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Doğan’ın ifadesinde içkileri bir şahıstan satın aldığını öne sürdüğünü ancak Rakı şişelerini kendi aracına aktardığı sırada suçüstü tespit edildiğini açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 25 Mart 2022 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, araçla Selim ve Oğlu Sema İçkileri LTD’e giderek, içeride muhafaza edilen, 5 bin 400 TL değerinde 5 kasa 60 şişe rakıyı sirkat ettiğini açıkladı. İhbar üzerine bölgede pusu görevine başlandığını belirten polis, zanlının, 28 Mart 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında, yine aynı şekilde bölgeye gelerek içeriye girdiğini ve aynı araçta muhafaza edilen 5 kasa rakıdan 2 kasayı çaldığı sırada suçüstü yakalandığını anlattı. Zanlının içkileri işyerinde çalışan birinden satın aldığını iddia ettiğini de aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının,

5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.