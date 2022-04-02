25 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Dumlupınar Mahallesinde yaşandığı iddia edilen olayda misafir olarak gittiği evde 14 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen İsmail Gök hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı. Mahkemenin öngördüğü 25 bin TL nakit teminatı yatıran zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Gökhan Kol, 29 Mart 2022 tarihinde gece saat 01.00 raddelerinde Gazinağusa’da bir apartmanın 6 numaralı dairesinde misafir olarak bulunan zanlı İsmail Gök’ün, kız arkadaşının aynı evde bulunan 14 yaşındaki yeğeninin kaldığı yatak odasına girdiğini söyledi. Polis memuru Kol, zanlının, elleriyle küçük kızın göğsünü ve cinsel organını okşamak suretiyle fiziksel temas kurarak cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Gök’ün aynı gün yapılan şikâyet üzerine saat 08.00’de tutuklandığını belirten polis memuru Gökhan Kol, zanlının tutuklanmasının ardından yapılan soruşturmasında ve sözlü beyanında suçlamayı kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru Gökhan Kol, müştekinin giydiği kıyafetler ile zanlının tasarrufundaki cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.