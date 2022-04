Nakit tahsilat 53 bin lira

Suna ERDEN

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da market, elektronik eşya dükkânı, kuaför başta olmak üzere 15

iş yerini soyan seri hırsız yakayı ele verdi. Girne’de tespit edilerek yakalanan Mehmet Türk isimli zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede kaçak yaşam süren zanlının mart ayı içerisinde 3 ilçede 15 iş yerine girdiği; toplam 53 bin TL nakit para, 21 bin TL değerinde sigara ve tütün ürünü çaldığı açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Lefkoşa’da 5, Gazimağusa’da 5 ve Girne’de de 5 yeri soyduğu ifade edildi.

Zanlının ayrıca Girne’de iki iş yerine daha girdiği ancak bir şey çalamadığı belirtildi.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; Lefkoşa’da 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, toplam 8 bin 825 TL nakit para, 21 bin TL değerinde ürün çaldı. Zanlının Lefkoşa’da hırsızlık yaptığı iş yerleri ve çaldığı miktarlar şöyle:

Tezer Market’ten 3 bin TL nakit para, 2 bin 84 TL değerinde sigara ve tütün ürünü, Karadağ Market’ten 800 TL para ve 18 bin 895 TL değerinde sigara, Arabanlı Elektronik isimli iş yerinden 2 bin TL, Ağrı Ticaret isimli iş yerinden 2 bin TL ve Gönyeli’de faaliyet gösteren Vodafone isimli iş yerinden de 3 bin 965 TL .

34 bin 800 TL çaldı

Zanlı Gazimağusa bölgesinde de 5 iş yerini soydu, toplam 34 bin 800 TL nakit para çaldı.

Zanlının Gazimağusa’da hırsızlık yaptığı iş yerleri ve miktarlar ise şöyle:

Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2 bin TL, Sarper Market isimli iş yerinden bir paket sigara ile toplam 30,692 TL, B1 Market isimli işyerinden 2 paket sigara ile toplam 57.25 TL bozuk para, Fide Market isimli iş yerinden yazar kasa içerisinde bulunan 100 TL, Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş yerinden 2 bin TL.

Tercihi nakit para

Zanlı Girne bölgesinde ise 5 yeri soydu, toplam 9 bin 470 TL ve 450 dolar çaldı.

Girne’de soyulan işyerlerinin isimleri de şunlar:

Mustafa Kasapoğlu Et ve Et Ürünleri’nden bin 500 TL, Aygınlar Yapı’dan 250 TL, Karasay Kuaför isimli iş yerinden 650 TL, Peanut Off Licence isimli iş yerinden 6 bin 870 TL ve 100 Dolar, Arasmax isimli iş yerinden 350 dolar ve 200 TL.

2 iş yerinden eli boş döndü

Zanlının ayrıca Girne’de Egzotic ve Blue Shine Temizlik Ürünleri isimli iş yerlerinin giriş kapılarını hasara uğrattıktan sonra içeri girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı açıklandı.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, 7 gün tutuklama talep edildi. Zanlı mahkeme kararıyla 7 gün polis hücresinde tutulacak.