Salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bu yıl Rusya ve Ukrayna'dan gelecek toplam turistin 10 milyonu aşması bekleniyordu. Savaş öncesinde TL/Ruble'de yaşanan yüzde 45'lik de düşüşün etkisiyle ocak ayında erken rezervasyonlarda büyük artış yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi turizme bir darbe daha vurdu. İşgal girişimi başladığından bu yana Ruslar için Türkiye'ye tatile gelmek ortalama yüzde 80 daha pahalı hale geldi. Bunda TL/ruble'nin 5.7'den 6.8'e yükselmesi ve yaptırımlar sebebiyle seyahat maliyetlerinin artması etkili oldu. Orta sınıfın tercih ettiği, Rusya'dan 2 kişilik 3 yıldızlı bir otelde 10 gecelik bir Türkiye turunun bedeli 616 Euro'dan 1.060 Euro'ya çıktı.

2020-2021 yıllarında koronavirüs salgını sebebiyle yara alan Türk turizm sektörüne 2022'de de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi darbe vuruyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya turizmde Türkiye için en önemli pazarlar arasında yer alıyor.

TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'ye 29 milyon 357 bin turist geldi. Toplam turizm geliri 24.4 milyar doları aştı. Rusya geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon 656 bin kişi ile Türkiye'ye en çok turist yollayan ülke oldu. Rusya'yı 3 milyon 13 bin ile Almanya ve 2 milyon 55 bin ile Ukrayna takip etti.

2019 yılında ise Türkiye 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlamış, 34.5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. 2019'da Türkiye'ye Rusya'dan 7 milyon 17 bin turist gelmişti. Söz konusu senede Ukraynalı turist sayısı ise 1.5 milyonu bulmuştu.

Yüzde 81'lik artış

İngiliz The Economist son sayısında Rusya'da artan fiyatların tüketiciyi zorladığını bildirdi. Derginin yayımladığı verilerde 25 Şubat-18 Mart arasında fiyatı en çok artan kalemlerin başında Türkiye tatili geldi. Ruslar için söz konusu dönemde Türkiye'ye tatile gelmek yüzde 81 pahalandı.

Rus seyahat acentası ağı 1001 Tour'un verilerine göre şubat ortasında 2 kişi için 10 günlük Türkiye turunun bedeli 616 Euro'ydu. 16 Mart itibarıyla ise bu bedel 1.100 Euro'ya yükseldi. Kurum, bu yükselişte rubledeki düşüş ve artan uçak bileti fiyatlarının etkili olduğunu bildirdi.