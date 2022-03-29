İhtiyaç 50 milyon TL

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik tesislerine akaryakıt getiren geminin 2 Nisan’da adaya varması bekleniyor. Ancak bu tarihe kadar 50 milyon liralık ek borçlanmaya ihtiyaç duyuluyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; borçlanma komitesinden 50 milyon talep eden kurum yönetimi, henüz bir yanıt alamadı.

Günlük ortalama 450 ton yakıt tüketen Teknecik Santraline 2 Nisan’da 6 bin 400 ton, 6 Nisan’da ise 132 bin 500 ton yakıtın gelmesi bekleniyor. Kurum yönetiminin umudu, ihtiyaç duyulan paranın karşılanabilmesi için, 1 Nisan’da dağıtılacak olan zamlı faturaların tahsilatında. Halkın zamanında ödeme yapması halinde ihtiyaç duyulan kaynağın sağlanacağı ve ondan sonraki süreçte teknik yatırımların başlayacağı belirtiliyor.

Güneyden elektrik alınıyor

Güney Kıbrıs’tan gündüzleri 70 megawat, AKSA’dan ise 120 megawat civarında elektrik alındığını söyleyen kurum yönetimi, hava sıcaklığının yükselmesini de büyük bir şans olarak değerlendiriyor.

Sıcak havalarda günlük elektrik tüketiminin 350 megawata kadar düşeceği, bu çerçevede uzun süreli elektrik kesintilerine ihtiyaç olmayacağı da kaydedildi.

Yine kesinti yapıldı

Bu arada üretim yetersizliğinden dolayı dün yine ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapıldı. Tüm bölgelerde bir buçuk saatlik kesinti yapılırken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği nedeniyle akşam saatlerinde yapılacak kesintileri, bölgelere göre saatleriyle açıkladı.