Mücadele sürecek

Ömer KADİROĞLU

Yerel yönetimler reformu kapsamında kapatılması öngörülen Dikmen Belediyesi çalışanları dün akşam eylem yaparak, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Dikmen sakinlerinin katılımıyla bölge meydanında gerçekleşen eylemde ateş yakıldı, “Belediyeme dokunma” mesajı verildi. Eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli katılarak destek verdi.

Eylemde konuşan Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi, mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade etti. Eylemlerini bugün Başbakanlık önüne taşıyacaklarını açıklayan Çelebi şunları söyledi:

“Neye dayanarak Dikmen belediyesini kapatacaklar. Dikmen kendisine yeten bir belediyedir. Dikmen ülkemizin üçüncü büyük hizmet alanına sahip belediyedir. Devlet bile borçlanmadan maaşları ödeyemiyorken, Dikmen Belediyesi mali disiplinle çok iyi bir duruma geldi. 2008 yılından beri gece gündüz demeden çalıştık. Emeğimizi yedirmeyiz. Dikmen’in bekçileri buradadır. Reform adı altında bize dayatılanları derhal geri çekecekseniz… Geri çekilmezseniz daha büyük eylemler yapacağız. Dikmen halkı bu cezayı hak etmedi. Hep birlikte mücadele edeceğiz, savaşacağız ve Dikmeni asla kapatmayacağız. Umarım bu yanlıştan dönülür ve bu tasarı geri çekilir.”

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 10:26