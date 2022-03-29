İlk ateş yakıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ülke genelinde zamlara karşı yapmayı planladığı eylemlerin ilkini dün Gazimağusa’da gerçekleştirdi. Eyleme bölge esnafı da destek verdi.

Suriçi bölgesinde Akkule Kapısı girişinde saat 18.30’da toplanan esnaf, ateş yaktıktan sonra yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Namık Kemal Meydanı girişinde toplanan esnaf, burada da zamlara karşı protesto amaçlı ateş yaktı, sloganlar attı.

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, bu eylemin bir başlangıç olduğunu, tüm ilçeleri gezip en son Lefkoşa'da toplanacaklarını belirtti.

Tulga, eylemler neticesinde mutlaka zamları geri aldırma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Tulga, ülkede yaşanan pandemi, ardından TL'nin değer kaybı, zamlar, savaşlar, dövizin yükselmesi derken toplumun alım gücünün dibe vurduğunu ifade etti.

Alkole birçok ülke ve hatta Güney Kıbrıs’ın da çok üstünde zamlar yapıldığını ifade eden Tulga,

yerel üretim olan Zivaniya'ya bile fon uyguladığını, bu gidişle kuzeyden güneye geçişlerin süratle başlayacağına aktardı.

KTEZO eylemlerine Girne, Güzelyurt, Lefke ve Lefkoşa’da devam edecek.