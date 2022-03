‘İyi’ günlerimiz

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığı, iğneden ipliğe her şeye ardı ardına yapılan zamlar dar ve orta gelirli vatandaşın belini büktü. Geçim sıkıntısına düşen vatandaş, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, sofralarına et alamaz duruma geldi. Kasaplarda kemikli kuzu etinin kilosu 145 liradan satılırken, alım gücü olmayanlar sakatatlara yöneldi.

Diyalog muhabirine konuşan Kuşappi Et Pazarı’nın sahibi Hüseyin Kuşappi, ciğere, kuzu ve koyun kellesine hatta kuzu ayağına olan talebin arttığını ifade etti. Kuşappi, et veya sakatat alamayanların ise kemik istediğini dile getirdi.

Kuşappi, “Öyle insanlar geliyor ki, kelle alırken dahi zorlanıyor. Biz de bu değişimi üzüntüyle izliyoruz” dedi.

Takım ciğer satışlarının da arttığını belirten Kuşappi; 100 liraya bir takım ciğer alanların, bunu parçalara ayırıp 2-3 farklı günde kullandığına dikkat çekti.

Hüseyin Kuşappi şunları söyledi:

“Kelle satış fiyatımız 35 TL’dir. Son zamanlarda kelle, kuzu ayağı, ciğer, şırdan ve işkembeye talep ciddi anlamda arttı. Ayrıca kemik talebinde bulunan çok insan da var. Elimizden geldiğince ücret almadan isteyene kemik vermeye çalışıyoruz. Ciğere de ciddi bir talep vardır. Ciğeri takım halinde 100 liraya satıyoruz.

Sakatatların yanı sıra kuzu ayağı da talep ediliyor. Tanesi 7.50 TL olan kuzu ayağı10’lu paketler halinde 75 TL’den satılıyor.”

Bir kilo kuzu eti 145 lira

Hayvan yetiştirmenin maliyeti artığını, yem fiyatlarının yüzde 300 zamlandığını ifade eden Hüseyin Kuşappi şöyle devam etti:

Şu anda 145-150 TL arası satılan kemikli kuzu etinin kilosu ilerleyen günlerde 180 TL’ye çıkacak. Ancak ben kar marjı düşük satıyorum; döner dükkânım da var ve eti orada da işlediğim için kemikli eti 130 TL kilosu veriyorum. Kasaplarda ortalama 145-150 TL civarındadır. Et fiyatı artınca ciğer de 150-160 civarında satılacak. Belki insanlar ciğer dahi alamayacak duruma gelecek.

Yetkililerden denetimleri arttırmalarını, fiyatları sabitleyerek halkın alım gücünün rahatlatılmalarını bekliyoruz.”