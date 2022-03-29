Kaçak göçe önlem

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mülteci geçişlerine ilişkin iddialarını yineleyerek, Yeşil Hattın denetlenmesi için özel bir birim kurulmasının planlandığını açıkladı.

Alithia gazetesinin “Yeşil Hat’tın Denetlenmesi İçin Birim Kuruluyor” başlığı altında verdiği habere göre, Nuris, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu kaçak göç sorununun önlenmesi amacıyla yeni bir birim kurulmasının planlandığını söylediğini aktardı.

Habere göre Nuris, Brüksel’de gerçekleştirilecek AB İçişleri Bakanları toplantısında, Türkiye’den KKTC’ye ve KKTC’den de Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla geçtiklerini iddia ettiği mülteciler konusunu gündeme getireceğini belirtti.

Nuris, 317 kaçak göçmenin pasaportlarında Türkiye ve KKTC mühürlerinin bulunduğunu ve bu durumu hazırladıkları bir mektupla AB’ye ilettiklerini belirterek, Yeşil Hat’tan kaçak geçişlerin önlenmesi için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeşil Hat’tan kaçak geçişlerin engellenmesi adına uygulamaya koyulan dikenli tel örgü çekilmesi işleminin ikinci kısmının da devam edeceğini vurgulayan Nuris, bu geçişleri engellemek adına gerekli gördükleri her noktaya fiziki engellerle koyarak önlem almayı da sürdüreceklerini belirtti.

Nuris, Yeşil Hat’ın denetlenmesi adına bir birim kurulmasının öngörüldüğünü kaydederek, denetleme işlemini gerçekleştirecek sistemin ise Ağustos ayından itibaren yerleştirilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.