İki kesimde  7 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 767 pozitif vakaya rastlandı, Covid-19 nedeniyle 4 can kaybı oldu.

Güney Kıbrıs’ta ise Covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 33 test yapıldığını, 767 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin vefat ettiğini, 597 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Dünkü can kayıplarıyla birlikte KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 220’ye yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 5.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 352’si Lefkoşa, 164’ü Girne, 177’si Gazimağusa, 42’si Güzelyurt, 21’i İskele ve 11’i de Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 6.340.234

Toplam vaka sayısı: 81.617

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 76145

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6369

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 45

Karantinadaki vaka sayısı: 6319

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 220

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 786

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 25

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 267

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1269

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 138882

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, son 24 saat içinde 115 bin 930 test sonucu 6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 930'a ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 190 hastanın 21'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 80 ve 90 yaşlarında iki erkek ile 77 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.