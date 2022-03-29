Değerini bilmek gerekir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Komando Birliği Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun değerini bilmek gerektiğini ifade etti.

1974 öncesine dönmek istemediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federal cumhuriyet adı altında iki tarafın bir arada yaşamasını öngören bir oyuna asla gelmeyeceklerini ifade etti.

Rum lider Anastasiadis’in; “Biz 25 Mart 1821’i unutmayacağız” sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanlıların, 25 Mart 1821 tarihinde Osmanlı idaresi altında bağımsızlık kazandığını, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için de o tarihte meşale yakıldığını ifade etti.

Tatar, Rum tarafını hedeflerinin; Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü sonlandırmak, Türk askerini adadan göndermek ve Kıbrıs Türk halkını asimile etmek olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına göre esas devletin Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olduğunu belirterek amacın; KKTC’yi ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları koparmaya çalışmak olduğunu ve bunun kabul edilmesinin asla mümkün olmayacağını söyledi.

YÖDAK üyelerini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde yükseköğretim alanının yıllar içindeki gelişimine işaret ederek “Yükseköğretim alanı, KKTC’nin ekonomisi ve tanıtımı için oldukça önemlidir” dedi.

Üniversitelerin yaptığı büyük yatırımlara ve oluşan yan sektörlerin önemine dikkat çeken Tatar, üniversitelerin aslında bir hizmet ihracatı olduğunu söyledi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da, üniversitelerdeki gelişmeleri ve sıkıntıları Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.